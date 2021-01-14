На заводе взрывчатых веществ в Польше произошел взрыв, есть жертвы (фото)

Взрыв был такой силы, что его слышали жители близлежащих населенных пунктов на расстоянии нескольких километров.

В польском городе Берунь, который находится в Силезском воеводстве, на заводе "Nitroerg", где производятся взрывоопасные вещества, произошла детонация.

"Взрыв произошел во время рутинных работ по обезвреживанию постпроизводственных отходов. Пострадало двое рабочих. К сожалению, несмотря на немедленно оказанную помощь, один из них скончался на месте от полученных травм", – передает польское издание "Факты". Выжившего сотрудника предприятия срочно доставили в больницу.

В материале сообщается, что взрыв в Беруни был такой силы, что его слышали жители близлежащих населенных пунктов "в нескольких километрах от завода". При этом, отмечается, что детонация не вызвала возгорания. Имена пострадавших не названы. Известно, что погибшему мужчине было 49-лет, а госпитализированному рабочему – 36.

"Умерший 49-летний работник всю свою профессиональную жизнь был связан с заводом Берунь – он проработал там с 1986 года, почти 35 лет, начав свою трудовую деятельность еще студентом профессионального училища. У пострадавшего 36-летнего мужчины – более 13 лет стажа", – сообщили журналистам на предприятии.

Источник: "fakt.pl"

В спасательных работах на месте происшествия приняли участие более 40 пожарных из 15 пожарных частей. На данный момент правоохранители не предоставили официальной информации о характере взрыва. Обстоятельства детонации расследуют созданная на предприятии специальная экспертная комиссиея, а также полиция и прокуратура.

Как отметил изданию представитель компании "Nitroerg" Кшиштоф Мацейчик, инцидент не несет угрозы ни местным жителям, ни окружающей среде. По его словам, не пришлось даже эвакуировать сотрудников завода, а производство продолжается без перебоев.

Отметим, что компания "Nitroerg", принадлежит промышленной группе KGHM, которая является крупнейшим в Польше и одним из крупнейших в Европе производителей взрывчатых веществ и систем инициирования (детонаторов) для гражданского использования.

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