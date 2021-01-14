Правительству Нидерландов грозит отставка из-за ошибки налоговой

Пострадавшим от действий налоговиков направили по 30 тысяч евро компенсации.

В пятницу, 15 января, правительство Нидерландов будет рассматривать вопрос об отставке после того, как налоговый отдел Министерства финансов обвинил тысячи семей в мошенничестве, требуя от них выплатить пособия по уходу за детьми. Из-за этого многие семьи оказались в долгах.

Об этом говорится в отчете депутатов, передает The Guardian.

Документ под названием "Беспрецедентная несправедливость", в котором раскрывались подробности скандала с пособиями на детей, был опубликован в декабре. В нем говорится, что по данному делу допрошен ряд чиновников, среди которых и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Указывается, что около 20 000 семей по данному делу были привлечены к ответственности и лишены возможности подать апелляцию. Все это происходило в течение нескольких лет, начиная с 2012 года.

Само правительство уже принесло извинения за действия налоговой инспекции и выделило более 500 миллионов евро в качестве компенсации. Это около 30 тысяч евро на каждую семью.

Напомним, в марте прошлого года Соединенные Штаты обновили рекорд по количеству заявок на пособия по безработице. За неделю к чиновникам обратились 6,65 млн человек.