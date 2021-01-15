Байден подготовил план поддержки граждан и бизнеса на сумму $1,9 трлн

Лидеры демократов в обеих палатах Конгресса заявили о поддержке предложений избранного президента.

Джо Байден в ходе избирательной кампании обещал усилить борьбу с последствиями пандемии. 14 января он представил свои предложения.

В целом предложено выделить:

$415 млрд на борьбу с пандемией и вакцинацию;

$1 трлн на прямую помощь домохозяйствам;

$440 млрд на поддержку малого бизнеса и организаций, наиболее пострадавших от пандемии.

Домохозяйствам предлагается выплатить по $1,4 тыс. на налогоплательщика в дополнение к уже одобренным $600. Таким образом, прямые выплаты за декабрь–январь составят $2 тыс., а с начала пандемии — $3,2 тыс. Дополнительное страхование по безработице будет увеличено с $300 в неделю до $400 и будет продлено до сентября.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер уже одобрили эти планы. В их совместном заявлении говорится, что Конгресс "будет работать над тем, чтобы превратить видение избранного президента Байдена в закон, который пройдет обе палаты и будет подписан".

Напомним, что президент Дональд Трамп, подписывая бюджет страны на 2021 год, потребовал увеличить выплаты американцам $2 тыс. Демократы в Конгрессе поддержали это предложение, но многие республиканцы не согласились с ценой таких выплат.

Reuters считает, что предложения Байдена столкнутся с аналогичными препятствиями, учитывая то, что они идут вслед за пакетом помощи в размере $900 млрд, принятым Конгрессом в декабре.

Напомним, США находятся на первом месте по числу заразившихся коронавирусом. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 23,8 млн случаев COVID-19. Умерли за время пандемии 398 тыс. человек. Всего в мире выявлено 93,5 млн заболевших, умерли 2 млн.

В марте прошлого года в США приняли Акт CARES, направленный на борьбу с последствиями коронавируса. Сумма выделенных средств в его рамках составила $2,2 трлн.