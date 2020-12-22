В США выделили $2,3 триллиона на поддержку экономики

В Сенате и Конгрессе поддержали соответствующий законопроект. Деньги пойдут на бизнес, граждан и госэкономику.

Поддержка граждан предусматривает выделение стимулирующего чека на 600 долларов для большинства граждан Соединенных Штатов, передает Укринформ.

Законопроектом предусматривается 1,4 триллиона на расходы федеральных учреждений. Они охватывают обеспечение работы общественного транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения. Функционирования национальной безопасности и внешней политики. Национальный институт здравоохранения и центр по контролю и профилактике заболеваний дополнительно получат $1,25 млрд и 125 млн долларов соответственно.

900 млрд долларов планируется выделить на стимулирование малого бизнеса. Выделенные средства пойдут на гарантирование зарплат предпринимателем. Также на 300 долларов вырастут еженедельные федеральные выплаты по безработице.

В Белом доме уже заявили, что президент намерен подписать новый законопроект.

По масштабам данный законопроект один из самых крупнейших в истории Соединенных Штатов. Сопоставимым является только Акт CARES, который также принимали для борьбы с последствиями коронавируса. Его принимали в марте нынешнего года, а сумма выделенных средств составляла 2,2 триллиона долларов.

Напомним, что в США приняли бюджет на следующий год, который предусматривает $250 млн поддержки Украине. В оборонном бюджете также предусматриваются санкции против Турции за покупку российских ЗРК С-400.