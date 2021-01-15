"Самое мощное оружие в мире": в Северной Корее показали новые баллистические ракеты (фото)

Новое оружие предназначено для запуска из подводных лодок. Оно, вероятно, является модификацией ракет "Пукгусконг-4".

На военном параде, который состоялся после завершения съезда "Трудовой партии" КНДР на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, были представлены новые баллистические ракеты малой дальности, изготовленные в Северной Корее. Об этом рассказывает ВВС со ссылкой на северокорейское госагентство KCNA.

На фотографиях, опубликованных местным СМИ, видны четыре черно-белые ракеты. Западные аналитики отметили, что ранее такое оружие нигде не демонстрировалось, а северокорейское информагентство назвало их "самым мощным оружием в мире".

"Самое мощное оружие в мире, баллистические ракеты подводных лодок, выезжали на площадь одна за другой, убедительно демонстрируя мощь революционных вооруженных сил", — написали в KCNA.

[ + – ] Новые баллистические ракеты КНДР Фото: KCNA

Reuters сообщило, что новые ракеты получили маркировку "Пукгуксонг-5". Аналитики предполагают, что они являются модификацией "Пукгуксона-4", которые представили на более крупном военном параде параде в октябре.

Помимо нового оружия, на мероприятии также продемонстрировали различную военную технику, в том числе танки и ракетные установки.

Фото: KCNA Фото: KCNA

Однако межконтинентальных баллистических ракет, которые, по заявлениям лидера КНДР Ким Чен Ына, могут доставить боеголовку до территории США, на мероприятии не показали.

На параде присутствовал и лидер страны, Ким Чен Ын. Он курировал демонстрацию военной техники и оружия.

Отметим, на съезде партии, который предшествовал этому военному параду, Ким Чен Ын заявил, что экономика КНДР потерпела сокрушительный крах "почти в каждом секторе".