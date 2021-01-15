Дональд Трамп-младший попросил Маска создать новую соцсеть для своего отца (видео)

В своем обращении к Маску, сын президента США призвал его "спасти свободу слова" в Америке.

После того как крупные соцсети, включая Facebook, Twitter и Youtube, приняли решение заблокировать аккаунты Дональда Трампа, сын действующего президента США Дональд Трамп-младший обратился к бизнесмену Илону Маску с призывом создать социальную сеть для своего отца.

Видеообращение к основателю Tesla и SpaceX Трамп-младший разметил в Instagram.

В своем обращении к Маску, Трамп-младший призвал его "спасти свободу слова" в Америке.

"Если Маск может отправлять людей в космос, я уверен, что он сможет создать беспристрастную социальную сеть. Думаю, что многим американцам это понравилось бы, и они искренне поддержали бы это", – заявил сын президента.

Он выразил уверенность, что Илону Маску под силу создание надежной платформы, которая даст возможность высказываться каждому.

"Я не говорю о том, чтобы он (Маск) занял позицию какой-либо стороны. Вы можете ненавидеть все, что, кто-то сказал, все слова, произнесенные кем-то, но у них должно сохраняться право говорить это. Я думаю, он способен урегулировать происходящую ненависть и насилие", – сказал Трамп-младший.

Напомним, глава Twitter Джек Дорси считает, что решение о блокировке аккаунта действующего президента США Дональда Трампа было правильным, однако создало "опасный прецедент", который может разделить общество.