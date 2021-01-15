Сенат США начнет рассмотрение импичмента Трампу через час после инаугурации Байдена

В этот же день сенаторы рассмотрят кандидатуры в новое правительство.

Сенат США начнет рассмотрение импичмента Дональду Трампу ровно через час после инаугурации Джо Байдена 20 января. В этот же день сенаторы рассмотрят кандидатуры в новое правительство и программу президента по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что учитывая, что многие республиканцы не поддерживают импичмент, а некоторые из них даже считают, что рассмотрение импичмента президенту, который уже сложил полномочия, не является конституционным, новой администрации будет тяжело начать скоординированную работу по назначению правительства и борьбе с коронавирусом.

Задержка с началом суда над Трампом связана с тем, что 100 сенаторов не смогли прийти к договоренности по изменению расписания работы Сената.

Издание отмечает, что существуют опасения, что Джо Байден будет фактически парализован из-за суда над Трампом, который может занять целую неделю.

Еще один фактор возможной задержки рассмотрения импичмента в Сенате – переход контроля верхней палаты от республиканцев к демократам. Это произойдет, как только Джо Байден и вице-президент Камала Харрис получат полномочия.

Байден надеется, что Сенат сможет полдня рассматривать импичмент, а полдня — утверждать новых министров и одобрять программу борьбы с коронавирусом.

"Эта нация остается под властью смертельного вируса и нестабильной экономики. Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту, и одновременно работать с другими неотложными делами этой нации", – сказал Байден.

Напомним, палата представителей США утвердила импичмент Трампа 14 января. Его обвиняют в подстрекательство к восстанию. Резолюцию поддержали все члены палаты от Демократической партии, составляющие ее большинство, и 10 представителей Республиканской партии. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл сказал, что считает невозможным вердикт по импичменту до инаугурации Джо Байдена 20 января.