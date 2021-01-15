Сейшельские острова открылись для всех туристов, которые сделали прививку от COVID-19

Туристы должны предоставить сертификат о том, что получили обе дозы вакцины.

Иностранные туристы теперь могут посетить Сейшельские острова, если они сделали любую прививку от коронавируса.

Об этом сообщает Seychelles News Agency.

Отмечается, что по прилету туристы должны предоставить сертификат о том, что получили обе дозы вакцины. При этом не уточняется, о какой именно из вакцин идет речь.

Министр туризма Сейшел Сильвестр Радегонд заявил, что кроме вакцинации перед поездкой путешественник должен также предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки.

Власти Сейшел рассчитывают, что к марту вакцину от коронавируса получат 70% населения. Пока что в стране вакцинировали чуть больше 2% жителей. После массовой вакцинации, как ожидается, туристам разрешат въезжать на архипелаг на основании только отрицательного теста на COVID-19.

В июле прошлого года сообщалось, что правительство Сейшельских островов закрывало границы для туристов из Украины.