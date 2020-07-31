А граждане Украины тем временем все чаще рассматривают интерактивную онлайн-карту путешествий по дальним странам.

Правительство Сейшельских островов закрыло границы для туристов из Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу, 31 июля.

"На прошлой неделе я объявлял страны, открытые или относительно открытые для украинцев. За эту неделю изменилась политика на Сейшельских островах. Было принято решение о закрытии страны для въезда украинских туристов", – сказал Кулеба.

Он также напомнил, что Болгария совсем недавно решила продлить на месяц упрощенный порядок въезда для граждан Украины.

Министр добавил, что увеличивается количество граждан, посещающих интерактивную онлайн-карту путешествий по миру для украинцев на время пандемии COVID-19 для ознакомления с условиями и возможностью въезда в другие страны мира.

"Тройка стран, которые пользуются наибольшим вниманием наших соотечественников - это Венгрия, Турция и Россия. После них сразу идет Польша, Германия, Румыния, Хорватия", – резюмировал глава МИД.

Отметим, с 27 июля Австрия ограничила въезд для граждан Украины. Кроме того, Румыния до 15 августа продлила запрет на въезд иностранцам.