Прибывшие в Ухань представители ВОЗ не уверены, что коронавирус зародился там

Ученые допускают, что рынок в Ухане стал лишь первой точкой массового заражения, а не заражения в принципе.

Во Всемирной организации здравоохранения не уверены, что китайский город Ухань стал местом зарождения COVID-19. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на члена миссии ВОЗ в Ухане Фабиана Леендертца.

При этом он считает, что истоки заболевания следует начать искать именно там. Целью же миссии в Ухане, по его словам, является не "тыкать пальцем в Китай, как это делает [президент США Дональд] Трамп", а снижение рисков заражения COID-19 и другими неисследованными болезнями.

Леендертц отметил, что ученым предстоит выяснить, был ли именно уханьский рынок точкой, где человек впервые заразился коронавирусом от животного, или же речь идет лишь о первом массовом распространении болезни в Ухане.

На сегодняшний день считается, что вспышка заболевания началась в конце 2019 года именно оттуда – с рынка животных и морепродуктов "Хуанань", поскольку первые пациенты были либо постоянными покупателями этого рынка, либо работали на нем.

Ученые изначально предположили, что в цепочке передачи вируса были задействованы летучие мыши, змеи и панголины.

Как сообщалось ранее, число жертв коронавируса превысило два миллиона человек.