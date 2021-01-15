В Китае заявили, что нашли коронавирус в сыворотке из Украины

Посольство Украины в КНР проверяет информацию.

Посольство Украины в Китае проверяет информацию, распространенную агентством Синьхуа об обнаружении коронавируса в образцах сыворотки, импортируемой из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства.

По информации китайского агентства, следы вируса нашли в городе Тянцьзинь в образцах сыворотки для производства мороженого.

"Власти северокитайского города Тяньцзинь проверяют мороженое, зараженное коронавирусом нового типа, после того как три образца дали положительный результат на вирус… Предварительные эпидемиологические исследования показывают, что компания произвела партию мороженого с использованием сухого молока, импортированного из Новой Зеландии, и сухой сыворотки, импортированной из Украины", – говорится в сообщении агентства.

В дипмиссии Украины заявили, что проверяют эту информацию и поддерживает оперативную связь с компетентными органами КНР и правительством города Тяньцзинь.

"Посольством Украины в КНР принимаются все необходимые срочные меры с целью проверки сообщения информационного агентства "Синьхуа" от 15 января по выявлению в городе Тяньцзинь положительных результатов анализов на коронавирус образцов сухой сыворотки, импортируемой из Украины для производства мороженого", – говорится в сообщении посольства.

Напомним, ранее власти города Цзинань на востоке Китая заявили, что обнаружили новый коронавирус на говядине и потрохах, прибывших из Бразилии, Новой Зеландии и Боливии.