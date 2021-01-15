В России заявили о выходе из Договора по открытому небу

В МИД РФ считают, что выход США из соглашения в 2020 году значительно нарушил баланс интересов стран-участников.

Россия начинает комплекс процедур по выходу из Договора по открытому небу, разрешающему разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга.

Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ.

По мнению российского МИДа, выход США из соглашения в 2020 году значительно нарушил баланс интересов стран-участников. В ведомстве подчеркнули, что Москва выдвигала различные инициативы по поддержанию жизнеспособности договора, но они не нашли отклика.

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН", − говорится в заявлении.

По окончанию процедур Россия официально уведомит страны-депозитарии соглашения: Канаду и Венгрию.

Отметим, в ночь на 22 ноября 2020 года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу (ДОН). Именно в эту дату истекло шесть месяцев с тех пор, как 21 мая 2020 года о выходе из договора объявил действующий президент США Дональд Трамп.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.