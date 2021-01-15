"Принудительная изоляция": в немецком Дрездене откроют "тюрьму" для нарушителей локдауна

В своеобразную "тюрьму" планируют помещать тех, кто отказывается соблюдать карантин.

Немецкое издание Bild сообщило, что в городе Дрездене планируется создание общенационального центра для "принудительной изоляции" тех, кто нарушает карантинные ограничения.

По информации журналистов, в такую "тюрьму" будут помещать тех, кто неоднократно нарушал карантинные ограничения. Также она станет местом принудительного проживания для тех, кто вовсе отказывается соблюдать правила локдауна.

Открыть "тюрьму" планируют на территории пункта приема беженцев, построенного в 2017 году. На него было выделено около 30 миллионов евро. Теперь представители немецких властей планируют переоборудовать здание.

Отметим, согласно информации издания DW, ситуация с коронавирусом в Германии критичная. По стране начал распространяться мутировавший коронавирус, который обнаружили в Великобритании. Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за усиление локдауна в стране.

По состоянию на 15 декабря в Германии зафиксировали 14 432 новых случая коронавируса. Население страны составляет более 83 млн человек.

Как сообщалось ранее, число жертв коронавируса по миру превысило два миллиона человек.