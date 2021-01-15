Трамп запретил советникам упоминать добровольно ушедшего в отставку президента Никсона

В последние дни своего срока действующий президент США пребывает в плохом настроении.

В последние дни своего срока президент США Дональд Трамп пребывает в плохом настроении и часто срывается на подчиненных, передает CNN.

На фоне последних событий, связанных со штурмом Капитолия и объявления Конгрессом второго импичмента, между Трампом и его советниками завязалась дискуссия о возможной досрочной отставке.

Глава Белого дома сразу отказался от этой идеи и ясно дал понять помощникам, что даже простое упоминание последнего президента США, ушедшего добровольно в отставку Ричарда Никсона, будет запрещено.

37 президент США Ричард Никсон является единственным главой Белого дома, который добровольно ушел в отставку до окончания президентского срока в результате Уотергейтского скандала в 1974 году. Никсон сложил полномочия, чтобы избежать импичмента, который тогда казался неминуем. После этого обязанности главы государства перешли к вице-президенту Джеральду Форду, который впоследствии помиловал Никсона "за все преступления, которые тот мог совершить".

В беседе с одним из советников Трамп сказал, что не может рассчитывать на то, что вице-президент Майк Пенс помилует его в случае отставки, как когда-то Форд помиловал Никсона.

Отметим, после того, как Трамп вошел в историю, как единственный президент США, которому два раза объявляли импичмент, он изолировался в Белом доме и "жалеет себя".