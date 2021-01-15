Ультраправые получили в биткойнах $520 тыс. за месяц до штурма Капитолия - Chainalysis

Столь крупную сумму сторонники Дональда Трампа получили от французского программиста.

Согласно данным компании Chainalysis, которая занимается разработкой ПО по борьбе с отмыванием денег, за месяц до штурма Капитолийского холма некоторые ультраправые активисты получили биткоины от программиста из Франции. Позже один из получателей был замечен у здания конгресса во время беспорядков.

Как передает Yahoo News, по меньшей мере 22 человека, придерживающихся ультраправых взглядов, получили биткоинов на сумму $520 тыс. за месяц до осады Капитолия США — 8 декабря 2020 года. И хотя нет никаких доказательств, что это имеет прямую связь с попыткой государственного переворота, данное обстоятельство вызывает множество вопросов.

[ + – ] Ник Фуэнтес, лидер ультраправой группировки Groypers Фото: Twitter

Известно, что Ник Фуэнтес, лидер ультраправой группировки Groypers, получил на свой электронный кошелек 13,5 биткоинов, что эквивалентно $250 тыс. Доподлинно известно что он был на митинге в поддержку Трампа в Вашингтоне 6 января, а также побывал около здания Капитолия во время штурма.

Кроме Ника Фуэнтеса биткоины получили блогер Итан Ральф, антииммиграционнвя организация VDARE, неонацистский сайт Daily Stormer, ненависти VDARE, крайне правая социальная сеть Gab и видеохостинг Bitchute. Настоящие личности владельцев других электронных кошельков пока установить не удалось.

Эксперты из Chainalysis утверждают, что у них на руках имеются "убедительные доказательства" того, что деньги переводил некий программист из Франции и что они установили его личность, но раскрывать ее не будут. 9 декабря 2020 года этот человек опубликовал блог, в котором оставил что-то "вроде предсмертной записки". Однако в Chanalysis не смогли подтвердить, действительно ли этот программист покончил с собой, или нет. Большую часть того, что написано в его блоге, Chanalysis опубликовала на своем веб-сайте.

"Большая часть блога посвящена описанию проблем со здоровьем автора, которые, по его словам, побудили его к самоубийству, но выделенные нами разделы убедительно свидетельствуют о том, что автор является донором-экстремистом. Он упоминает, что "завещал [свое] состояние по определенным причинам и определенным людям"… Например, он заявляет о своей вере в то, что "западная цивилизация приходит в упадок", и утверждает, что жителей Запада поощряют ненавидеть своих "предков и наследие". Он также, по-видимому, намекает на свою веру в то, что Джордж Флойд умер от передозировки наркотиков, а не из-за действий полицейского, который при задержании убил его. Все это распространено среди ультраправых и демонстрирует мотивы донора снабдить криптовалютой крайне правых экстремистов", = сказано в отчете компании.

[ + – ] Аналитика от Chainalysis Фото: Chainalysis

В Chainalysis также составили инфографику, показывающую, как распределились биткойны от таинственного "благодетеля".

Ранее мы сообщали, что в США арестовали лидера Антифа за участие в беспорядках в Капитолии.