В США арестовали лидера Антифа за участие в беспорядках в Капитолии (фото)

Именно представителей антифашистского движения Трамп обвинял в подстрекательстве к насилию во время протестов 6 января.

Спустя неделю после штурма Капитолия в США арестовали лидера движения Антифа Джона Салливана за участие в беспорядках.

Об этом сообщает Fox13now.

Именно представителей движения Антифа действующий президент Дональд Трамп обвинял в подстрекательстве к насилию во время протестов 6 января.

Салливан сам опубликовал видео в соцсетях, на котором его можно увидеть в здании Капитолия после того, как протестующие прорвались в здание.

Суд обвиняет его в незаконном проникновении в здание Капитолия, нарушении общественного порядка, и препятствовании правоохранительным органам исполнять обязанности.

В документе об аресте говорится, что Салливана можно увидеть возле здания Капитолия с микрофоном, когда он сказал толпе: "Мы собираемся сжечь это дерьмо", "мы должны вырвать Трампа из офиса …, вытащить его из этого дерьма …", "мы не ждем следующих выборов … мы собираемся получить это …".

Отмечается, что находясь в Капитолии, Салливан был одет в баллистический жилет и противогаз.

На видео, опубликованном в соцсетях , Салливан сказал: "Я был там, чтобы записывать… Я был там, чтобы дать возможность людям увидеть все наилучшим образом".

[ + – ] Салливан в Капитолии

Салливан является основателем группы активистов Insurgence USA, , сформированной после убийства Джорджа Флойда летом 2020 года.

Напомним, 6 января сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны подтвердить победу Джо Байдена. Дональд Трамп частично признал свою вину в штурме Капитолия его сторонниками.

В США уже арестовали более ста человек, которые принимали участие в беспорядках в здании Конгресса.