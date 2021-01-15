"Мягкая пропаганда". Киркорову и Шуфутинскому хотят запретить въезд в Литву

Правительство задумалось о расширении "черного списка" невъездных российских артистов.

Российским певцам Михаилу Шуфутинскому и Филипу Киркорову могут запретить въезд в Литву за использование мягких методов пропаганды, сообщил в пятницу, 15 января, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, передает ТАСС.

Заявление прозвучало после того, как компании, которые планировали концерты этих двух исполнителей в Литве, получили из государственной казны субсидию в размере €30 тысяч на покрытие убытков из-за отмены мероприятий. Так, фирме Bravo events выплатили 13,7 тысяч евро в качестве компенсации убытков из-за отмены концерта Киркорова, а компании Mon voyage компенсировали почти 17 тысяч евро за отмену концерта Шуфутинского.

Несмотря на то, что подобная практика существует в Литве давно, случай с российскими артистами вызвал скандал в местных СМИ. В правительстве серьезно задумались о расширении "черных списков".

"В МИД сформирована рабочая группа, которой предстоит оценить правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, распространяющим российскую пропаганду", – подчеркнул Ландсбергис, добавив, что Литва будет руководствоваться в таких решениях юридическими инструментами. Он отметил, что списки невъездных должны регулярно обновлять, дополняя их именами участников репрессий в Беларуси.

Председатель парламентского комитета иностранных дел Жигимантас Павилёнис уверен, что пропаганда в любом виде опасна для страны.

"Лично я считаю, так. До жесткой силы мы, я надеюсь, не дойдем, но мягкая угроза есть, мы должны на это реагировать", – сказал депутат.

[ + – ] Жигимантас Павилёнис Фото: delfi.lt

Вице-министр культуры Литвы, экс- руководитель Литовского совета по культуре Дайна Урбанавичене сожалеет о сложившейся ситуации с выплатой субсидий за концерты Шуфутинского и Киркорова.

"Когда я работала председателем Литовского совета по культуре (ЛСК), при распределении субсидий организаторам мероприятий культуры и искусства, в соответствии с указанными в условиях программы требованиями, учитывались только экономические и юридические аспекты", – цитирует слова чиновницы NBS.

Она подчеркнула, что мысли и действия упомянутых исполнителей идут вразрез с ценностями ЛСК и литовского общества и в конкурсах совета, то есть в тех рамках финансирования, в которых дается экспертная оценка, такие мероприятия финансироваться не будут.

Министр культуры Симонас Кайрис назвал произошедшее позорной ситуацией и объяснил это "порочным прежним порядком выплаты субсидий". Министр пообещал, что теперь при выплате субсидий будет даваться оценка качества и художественной ценности продукта.

Ранее Филипп Киркоров открыто заявлял, что поддерживает российского президента Владимира Путина, свидетельством чего являются его визиты в Крым.

Напомним, представители российского шоу-бизнеса приняли участие в записи музыкального клипа в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко. В частности, в клипе снялись Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Денис Майданов, Анита Цой и другие.