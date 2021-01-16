Дико красиво. Лев, манул, амурский тигр и пума — лучшие фото больших кошек 2020

Ушедший год запомнился массой стрессов, пандемией и карантином — в общем, хорошего было мало. Поэтому Фокус подготовил для вас статью про кошек — которые живут сами по себе и у которых всегда хорошее настроение.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО БЕЖАТЬ

Выводок котят дикой кошки манула (они на заглавном фото) сфотографировали в августе 2020 года, через два месяца после рождения, на Цинхай-Тибетском нагорье на северо-западе Китая. Манулы — очень редкие животные размером с домашнюю кошку: при длине 50–60 см они достигают веса в 5 кг. Фотограф Шаньюань Ли утверждает, что сделал снимок в момент, когда мама звала котят в убежище, увидев в траве другого хищника.

ПОД ДОЖДЁМ

[ + – ] Кенийский лев под дождем

Фотограф долго ждал, пока лев заберется на поваленный ствол дерева, и дождался. Но в долине озера Накуру (Кения) начался проливной дождь. Впрочем, царь зверей решил не беспокоиться по этому поводу и не покинул своего места.

Важно

Кот викингов и украинский левкой. Кошачьи истории из разных стран мира

КОГДА ОЧЕНЬ ХОРОШО

[ + – ] Амурский тигр в нацпарке "Земля леопарда", РФ

Амурский тигр обнимает маньчжурскую пихту и трётся щекой о кору, чтобы пометить дерево своим запахом в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае РФ. Всего на Дальнем Востоке в уссурийской тайге живут около 500 тигров.

НАРУШИТЕЛЬ

[ + – ] Молодая пума на границе США и Мексики

Молодая пума пересекает границу США с Мексикой. Зоозащитники обеспокоены, что если между странами будет возведена сплошная стена, то животные потеряют возможность мигрировать и это может сократить их популяцию.