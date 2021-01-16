Исторический дом, где были совершены жестокие убийства, выставлен на продажу за 2 млн долларов

Против подозреваемой в убийстве было много косвенных улик, но присяжные посчитали, что они не доказывают ее вину.

В городке Фолл-Ривер (штат Массачусетс, США) выставлен на продажу музей-отель "The Lizzie Borden Bed & Breakfast". Он имеет весьма необычную историю.

В конце XIX века это был жилой дом. В нем жил промышленник Эндрю Борден, две его дочери (старшая Эмма и младшая Лиззи) и мачеха Эбби.

4 августа 1892 года Эндрю и Эбби были найдены убитыми в доме. Их обоих ударили топором по голове и много раз по телу (11 и 19 раз соответственно). Эбби была убита, когда убирала комнату для гостей наверху, а Эндрю – когда спал на диване в гостиной внизу.

В убийстве обвинили Лиззи, так как было известно, что она накануне поссорилась с мачехой. В рассказах Лиззи о том, что произошло в тот день, были несоответствия, что усиливало подозрения. Свидетели описали женщину, похожую на Лиззи, которая пыталась купить синильную кислоту, смертельный яд, в местной аптеке за день до убийства. Покупательница говорила, что она ей нужна для ремонта накидки из тюленьей кожи, но фармацевт отказался продать ее без рецепта. Также Лиззи сожгла платье, в котором она была, когда обнаружила тело своего отца, якобы потому, что потом случайно испачкала его краской.

Особенностью дома является то, что в нет коридоров, все комнаты проходные. Между убийствами Эндрю и Эбби прошло полтора часа, чужаку было бы невозможно пробыть все это время в таком доме.

Однако присяжные сочли, что вина Лиззи не доказана, и она вышла на свободу. После этого она купила на наследство отца дом неподалеку и жила там до своей смерти.

Сейчас здание, которое когда-то было залито кровью, открыто для публики как музей-отель типа "постель и завтрак". Его нынешний владелец готовится уйти на пенсию и предлагает дом на продажу по цене 2 млн долларов.

В отеле четыре комнаты и два апартамента. Например, на сайте говорится, что Lizzie & Emma Suite – это две комнаты, в которых когда-то жили сестры. Стоимость номера для двух человек составляет 275 долларов за ночь. В нем могут разместиться до пяти человек.

Утверждается, что сейчас дом такой же, каким был накануне убийства. Вся мебель сохранилась, декор был тщательно продублирован, а оригинальная фурнитура и двери остались нетронутыми.

Напомним, отель, в котором могут проживать только женщины, открылся на испанском острове Майорка. Персонал – также исключительно женщины. Четырехзвездочный отель Som Dona расположен в городе Порто-Кристо.