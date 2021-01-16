В США привели в исполнение 13 смертную казнь при президентстве Трампа (фото)

48-летний Дастин Джон Хиггс получил смертельную инъекцию за похищение и убийство трех молодых женщин.

В США казнили 48-летнего Дастина Джона Хиггса, который был обвинен в организации похищения и убийстве трех молодых женщин в одну ночь в Вашингтоне в январе 1996 года. Это последняя смертная казнь, приведенная в исполнение Министерством юстиции США при президенте Дональде Трампе.

Об этом пишет Daily Mail.

Осужденный получил смертельную инъекцию в субботу утром камере смерти в федеральной тюрьме США в Терре-Хот, штат Индиана.

[ + – ] Дастин Джон Хиггс

Его адвокаты утверждали, что казнь Хиггса это "произвол и несправедливость". Они приводили в пример другого приговоренного к смерти, Уиллиса Хейнса, который спровоцировал убийства, но был помилован.

[ + – ] Федеральная тюрьма в Терре-Хот, штат Индиана

В своем последнем слове Хиггс заявил, что он не виновен в организации убийств.

"Я хочу сказать, что я невиновен. Я не заказывал убийства", – сказал он, уже будучи привязанным в камере казни.

После того как смертельная инъекция была введена, глаза осужденного закатились и он перестал двигаться, в комнате, отведенной для семьи Хиггса, несколько минут были слышны громкие рыдания безутешно плачущей женщины.

Это была третья казнь в федеральной тюрьме Терре-Хот за последние четыре дня и 13-я за время президентства Дональда Трампа, после того как он возобновил приведение в исполнение смертных приговоров с июля 2020 года, несмотря на пандемию.

Дастин Джон Хиггс и еще один заключенный, казненный накануне, Кори Джонсон, оба заразились коронавирусом в прошлом месяце.

За время президентства Дональда Трампа в США произошло наибольшее количество казней на федеральном уровне со времен Гровера Кливленда в 1800-х годах.

Напомним, в США смертная казнь является законным наказанием, в соответствии с федеральным законодательством, а также применяется в 29 штатах. В соответствии с восьмой поправкой к конституции США, смертная казнь может применяться в случаях, если осужденный совершил убийство с отягчающими обстоятельствами. Смертная казнь в Америке проводится пятью способами — в зависимости от законодательства штата: это повешение, электрический стул, расстрел, газовая камера и смертельная инъекция.