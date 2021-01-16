Россиянина оштрафовали на 40 тыс. рублей из-за картинки с Робин Путом, ворующим у бедных

Активиста из Приморья уже не раз привлекали за неуважительное отношение к власти.

Известного активиста из Владивостока Гию Какабадзе арестовали на 40 тысяч рублей по статье о неуважении к власти, передает МБХ медиа со ссылкой на слова адвоката Полины Сидельниковой.

Мужчина поплатился за посты в социальной сети Instagram, которые появились еще в 2019 году. Тогда он разместил картинку c Путиным и надписью "Робин Пут. Ворует у бедных, отдает богатым", а также еще одно изображение с президентом и текстом "Страна в ж*пе". Сейчас обе этих публикации удалены, как и страница Гии.

Какабадзе задержали 19 ноября по ориентировке. По мнению силовиков, он выразил неуважение к органам власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ).

"К нему подошли сотрудники патрульно-постовой службы и доставили в отдел полиции, не объяснив причину задержания. В отделе полиции приехала я, адвокат, меня не допускали около 40 минут, потом я зашла к нему", – рассказала Сидельникова.

20 ноября он получил семь суток из-за публикации картинки, на которой президент России был изображен в нацистской форме.

Активист не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. В августе прошлого года его арестовали на девять суток за неповиновение полиции после акций в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По данным правозащитной группы "Агоры", в России было рассмотрено сотни административных дел об оскорблении власти. Чаще всего "неуважительной критике" поддавались Владимир Путин. Далее идут губернаторы, силовики, "Единая Россия", местные чиновники, судьи и депутаты.

Ответственность за оскорбление власти в России ввели в марте 2019 года. Закон предусматривает штрафы 30 тыс. до 300 тыс. рублей и арест до 15 суток.

Напомним, в июне 2020 года в Уссурийске (Приморский край, Россия) полиция начала проверку юмористического видеоролика, одним из героев которого стал "подполковник"-коррупционер. Автора заподозрили в "неуважении к органам власти".