Facebook и Twitter потеряли более 51 млрд долларов после блокировки Дональда Трампа

Начиная с дня блокировки Дональда Трампа совокупно капитализация Facebook и Twitter сократилась на 51,2 миллиарда долларов.

Начиная с 6 января, когда американская компания Facebook заблокировала аккаунт действовавшего на тот момент президента США Дональда Трампа, ее капитализация сократилась на 41 миллиард долларов. Кроме того, почти на 10 млрд долларов обвалились акции Twitter, синхронно с Facebook "заморозившего" страницу политика.

"Это странное явление. Две компании принимают решения, которое вызывают резкое падение цен на их акции, стирая миллиарды с их активов, и их сотрудники приветствуют это, – сообщается в обзоре издания "Independent". – Звучит странно, но именно это произошло, когда Twitter и Facebook заблокировали Дональда Трампа после вторжения (его сторонников – ред.) в Капитолий".

Так, сразу же после появления новости об удалении аккаунта Трампа акции Twitter упали на 4,5%, потеряв 5 миллиардов долларов. Акции Facebook упали на аналогичных 4,5%, сократив рыночную капитализацию компании на 33,6 млрд долларов.

По информации "Business Insider", после двух дней торгов, начиная с вечера 8-го января, капитализация Facebook сократилась на 47,6 миллиарда долларов, а рыночная стоимость Twitter к 12 января упала еще на 3,5 миллиарда долларов, за 11 января сократившись на 4%, а на следующий день, лишившись еще 2% капитализации.

В настоящее время капитализация Facebook составляет почти 716 млрд долларов: акции компании за последние сутки совершили небольшой "отскок", замедлив общий тренд падения стоимости актива. Несколько стабилизировались в цене и акции Twitter: компания также демонстрирует в субботу некоторое замедление падения, однако на рост еще не вышла.

Как передает "Insider", в последнюю неделю президентства Дональда Трампа указанные тенденции могут возобновиться, поскольку американский политик не намерен сдаваться без боя. Как сообщил канал "CNN" в понедельник, 11-го января, Трамп может отомстить технологическим гигантам за их запреты, однако "пока не ясно, как будут выглядеть действия президента".