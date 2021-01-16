ТОП-5 примеров лжи президента США Дональда Трампа - CNN

Первая ложь американского президентства появилась уже в день инаугурации.

Пытаясь извлечь самую заметную ложь во время президентства Трампа – это все равно, что найти самый заметный кусок мусора на городской свалке, — сообщают авторы ТОПа на сайте CNN.

Самая убедительная ложь Трампа: в день инаугурации дождя не было

Трамп заявля, что дождя на инаугурации не было до момента окончания его речи. И только после этого дождь "пролился".

Однако это неправда. В день инаугурации шел дождь и все это видели.

Самая опасная ложь: слова Трампа о том, что коронавирус под контролем

Дональд Трамп несколько раз менял свое мнение по поводу опасности COVID-19. Сначала он приравнял его к обычному гриппу, потом заявил, что ситуация под контролем. Позже президент заявлял, что вирус "исчезает"

По факту за год умерло более 386 000 тысяч американцев. Журналисты предполагают, что неточности Трампа могли привести к такому большому количеству жертв.

Самая скучная серийная ложь: Трамп о торговом дефиците в 500 миллиардов долларов в торговле с Китаем

Президент США не раз раскидывался неточными цифрами. Он заявил более 100 раз, что до его президентства США торговый дефицит был 500 млрд долларов.

По факту торговый баланс никогда не был выше 400 млрд долларов.

Самая большая ложь бездействия: Дональд Трамп заявлял, что он закончил разлуку семей незаконных мигрантов

В интервью NBC в 2019 году он заявил, что Обама ввел разделение семей и он положил этому конец. Это правда, но таможенники продолжали отбирать детей у родителей мигрантов.

Самая бесстыдная ложь: Трамп выиграл выборы

Избирательная кампания Трампа закончилась тем, что он не признавал результаты выборов и называл себя истинным победителем.

Напомним, Дональд Трамп проиграл президентские выборы. А Палата представителей США объявила импичмент Трампу.