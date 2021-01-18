В пустыне Сахаре неожиданно выпал снег, дюны покрылись инеем (фото)

Исследователи также обнаружили, что Сахара значительно выросла за последнее столетие из-за изменения климата.

В пустыне Сахара на территории Саудовской Аравии выпал снег, а температура опустилась ниже нуля, достигнув – 2C, что большая редкость для данного региона.

Об этом пишет The Sun.

В летнее время температура в пустыне может достигать выше + 50 С. Январь считается самым холодным месяцем в Саудовской Аравии, но средняя температура в это время примерно + 20.2C. Зимой она редко когда опускается ниже нуля.

В объектив фотографу попались верблюды после снегопада в регионе Табук на северо-западе Саудовской Аравии, а также овцы, стоящие среди покрытых инеем дюн.

Табук – один из самых холодных регионов страны, но обычно здесь бывает сухая погода со средней температурой + 4C.

Исследователи, изучающие изменения количества осадков в этом регионе, обнаружили, что пустыня Сахара значительно выросла за последнее столетие из-за изменения климата.

Профессор Сумант Нигам, ученый-исследователь атмосферы и океана из Университета Мэриленда считает, что подобные катаклизмы стоит ожидать и в других схожих регионах.

"Результаты наших исследований наши результаты характерны для Сахары, но они, вероятно, имеют значение для других пустынь мира", – сказал он.

Напомним, последний раз пустыню Сахару засыпало снегом в феврале 2018 года. Толщина снежного покрова тогда достигала нескольких сантиметров.