У пустелі Сахара несподівано випав сніг, дюни вкрилися інеєм (фото)

Дослідники також виявили, що Сахара значно зросла за останнє сторіччя через зміни клімату.

У пустелі Сахара на території Саудівської Аравії випав сніг, а температура опустилася нижче нуля, сягнувши позначки — 2°C, що є великою рідкістю для цього регіону.

Про це пише The Sun.

У літню пору температура в пустелі може сягати вище + 50°С. Січень вважається найхолоднішим місяцем у Саудівській Аравії, але середня температура в цей час приблизно + 20.2°C. Узимку вона рідко коли опускається нижче нуля.

В обʼєктив фотографа трапилися верблюди після снігопаду в регіоні Табук на північному заході Саудівської Аравії, а також вівці, що стоять серед вкритих інеєм дюн.

Табук — один з найхолодніших регіонів країни, але зазвичай тут буває суха погода з середньою температурою + 4°C.

Дослідники, які вивчають зміни кількості опадів у цьому регіоні, виявили, що пустеля Сахара значно зросла за останнє сторіччя через зміни клімату.

Професор Сумант Нігам, учений-дослідник атмосфери й океану з Університету Меріленда вважає, що подібні катаклізми варто очікувати і в інших схожих регіонах.

"Результати наших досліджень характерні для Сахари, але вони, ймовірно, мають значення для інших пустель світу", — сказав він.

Нагадаємо, останній раз пустелю Сахару засипало снігом у лютому 2018 року. Товщина снігового покриву тоді сягала кількох сантиметрів.