В аэропорту Чикаго нашли пассажира, который незамеченным прожил там три месяца

Адитья Удай Сингх заявил, что боялся возвращаться домой из-за пандемии коронавируса

В чикагском аэропорту "ОʼХара" случайно обнаружили пассажира, который незаметно прожил в терминале три месяца. Об этом пишет CNN.

33-летний Адитья Удай Сингх пояснил, что побоялся лететь домой, в Калифорнию, из-за пандемии коронавируса. Так что он решил остаться в аэропорту, пока ситуация не прояснится. И ждал этого момента три месяца.

Это решение он принял еще 19 октября 2020 года и оставался в закрытой зоне терминала до 16 января 2021 года, пока его не поймали.

[ + – ] Чикагский аэропорт "ОʼХара"

Сообщается, что Сингх был задержан после того, как к нему подошли двое сотрудников United Airlines, которые попросили предъявить его документы. Говорят, что затем он показал им пропуск в аэропорту, принадлежавший операционному менеджеру, который сообщил о его пропаже еще в конце октября.

Благодаря пропуску, Адитья мог проникать в закрытые зоны для персонала, питался он тем, что удавалось украсть, также его подкармливали другие пассажиры. Его арестовали и обвинили в выдаче себя за другое лицо в закрытой зоне аэропорта и за кражу на сумму менее 500 долларов. Адвокат настаивал на том, что ранее Адитья не имел проблем с законом, так что судья отпустила его под залог в тысячу долларов с условием, что он снова явится в суд и не отправиться жить в аэропорт.

[ + – ] Чикагский аэропорт "ОʼХара"

Местные СМИ отметили, что ситуация обескуражила даже судью округа Кук. "Я правильно вас поняла? Вы говорите мне, что посторонний человек, не являющийся сотрудником, проживал в закрытой для пассажиров части аэропорта с прошлого года и все это время избегал обнаружения?", — спросила судья Сюзанна Ортис у помощника прокурора.

Теперь чикагский аэропорт проверят. Потому как, на месте безобидного Адитьи мог оказаться террорист, а, как оказалось, проникнуть в закрытую зону и оставаться там незамеченным – возможно даже для рядового гражданина без всякой спецподготовки.