В аеропорту Чикаго знайшли пасажира, який непомітно прожив там три місяці

Адіт'я Удай Сингх заявив, що боявся повертатися додому через пандемію коронавіруса

У чиказькому аеропорту "О'Хара" випадково виявили пасажира, який непомітно прожив у терміналі три місяці. Про це пише CNN.

33-річний Адітʼя Удай Сингх пояснив, що побоявся летіти додому, до Каліфорнії, через пандемію коронавіруса. Так що він вирішив залишитися в аеропорту, поки ситуація не проясниться. І чекав цього моменту три місяці.

Це рішення він ухвалив ще 19 жовтня 2020 року і залишався у закритій зоні терміналу до 16 січня 2021 року, аж поки його не зловили.

[ + – ] Чиказький аеропорт "О'Хара"

Повідомляється, що Сингх був затриманий після того, як до нього підійшли двоє співробітників United Airlines і попросили пред'явити його документи. Кажуть, що потім він показав їм пропуск в аеропорт, що належав операційному менеджерові, який повідомив про його зникнення ще наприкінці жовтня.

Завдяки пропуску, Адітʼя міг проникати у закриті зони для персоналу, харчувався він тим, що вдавалося вкрасти, також його підгодовували інші пасажири. Його заарештували і звинуватили у вдаванні себе за іншу особу в закритій зоні аеропорту і за крадіжку на суму менше 500 доларів. Адвокат наполягав на тому, що раніше Адітʼя не мав проблем із законом, тож суддя відпустила його під заставу в тисячу доларів з умовою, що він знову з'явиться до суду і не більше буде жити в аеропорті.

[ + – ] Чиказький аеропорт "О'Хара"

Місцеві ЗМІ відзначили, що ситуація збентежила навіть суддю округу Кук. "Я правильно вас зрозуміла? Ви говорите мені, що стороння людина, яка не є співробітником, проживала в закритій для пасажирів частини аеропорту з минулого року і весь цей час уникав виявлення?", — запитала суддя Сюзанна Ортіс у помічника прокурора.

Тепер чиказький аеропорт перевірять. Оскільки на місці нешкідливого Адітʼї міг опинитися терорист, а, як виявилося, проникнути в закриту зону і залишатися непоміченим — можливо навіть для пересічного громадянина без будь-якої спецпідготовки.