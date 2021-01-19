В Якутии обледеневших после тушения пожара спасателей "выбивали" из формы топорами (видео)

Вода на одежде спасателей замерзала моментально, поскольку на улице -52.

Якутские пожарные, тушившие огонь при температуре воздуха свыше 50 градусов мороза, не смогли выбраться из своей формы, и коллегам пришлось стучать по обледеневшим спасателям топорами и молотками, чтобы "вызволить" их. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

В Якутии, где сейчас держатся рекордные морозы, пожары случаются довольно часто. И когда после тушения огня в помещении сотрудники МЧС выходят на улицу, их мокрые формы немедленно замерзают. По приезду в часть сотрудники с помощью подручных материалов разбивают лед, а касками и вовсе приходится стучать о пол, чтобы избавиться от намерзшей воды. Каким образом спасатели после пожара смогли сесть в машину, чтобы доехать назад, история умалчивает.

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По информации российских СМИ, в некоторых регионах Якутии синоптики зафиксировали до -60 градусов мороза. Например, в населенных пунктах Таттинского района республики температура воздуха держится от -55 до -61 градуса. На дистанционную учебу отправили больше 2,8 тыс. детей. При этом детские сады продолжают работать.

Днем в республике "теплеет" до -50 градусов.

Напомним, в Киеве умер гражданин Индии, который работал дворником на улице Героев Космоса 1б, на Борщаговке. Мужчина насмерть замерз в старом разваленном автобусе.