В Киеве замерз насмерть дворник-индус: появились подробности

Мужчина попал в больницу, а по возвращению не смог попасть в свою единственную ночлежку и остался ночевать в заброшенном автобусе.

На днях стало известно о смерти гражданина Индии, который работал в Киеве дворником на улице Героев Космоса 1б, на Борщаговке. Мужчина насмерть замерз в старом разваленном автобусе. Об этом сообщает "Сегодня".

Сообщается, что он умер 15 января, в этот день мороз был -11.

Об этом случае в соцсетях написала участница одной из групп. По ее словам, мужчина умер после того, как его выписали из больницы — его госпитализировали якобы с заболеванием сосудов, попробовал вернуться в свою каморку для дворников, но та оказалась закрыта.

По словам автора поста, ее закрыли после того, как поняли, что мужчина после больницы неработоспособен и отдавать ему ночлежку больше нет смысла.

Дворники рассказали изданию, что его звали Аптаром, ему было 37 лет, у него в Индии осталась семья.

"Он действительно помогал нам, дворникам, получал за свою работу какие-то небольшие деньги, но был ли устроен официально – это вопрос к нашему руководству", — рассказала одна из работников. По ее словам, Аптар мог болеть эпилепсией.

Женщина рассказала, что он был местным любимчиком.

"Когда ему стало плохо неделю назад, одна дворничиха вызвала ему скорую, его забрали в больницу. Спустя два дня после нахождения в больнице его вроде бы выписали. По другим данным, он ушел оттуда сам. Захотел вернуться в подвал на ночь, но тот уже был закрыт", — сказала она.

На вопрос о том, были ли у него ключи, дворник ответила: "Не знаю. Правда, не знаю. Но подвал кто-то закрыл, потому что там находились кое-какие вещи. Например, чайник. Аптар почему-то не сбил замок, как это было раньше, а ушел в автобус… Вот и все, что я знаю. Больше узнать советую у нашего руководства".

В ЖЭКе изданию отказали в общении с руководством и заявили, что такого работника. На вопрос о том, работал ли у них дворник-индус, ответили категорически: никогда такого не было и нет, но местные жители рассказали другую информацию.

"Он действительно убирал наши дворы, иногда мы его просили за небольшое вознаграждение перенести громоздкие вещи. Был очень добрым и безотказным человеком. Возможно, что жэк просто открестился", – рассказала жительница дома на проспекте Леся Курбаса.

По ее словам, у Аптара в Индии остались мама и брат.

В полиции Святошинского района Киева подтвердили смерть дворника и сообщили, что ищут виновных в его смерти.

"Открыто и расследуется уголовное производство по статье "Убийство". Об умершем известно, что он действительно официально не работал в этом жэке, но все же имел к нему отношение. Нам в жэке сказали, что ключи от его каморки у него были. Кроме того, мы не исключаем, что следователи смогут переквалифицировать статью на "Оставление в опасности", но пока нам не поступало соответствующего заявления", – рассказала пресс-офицер Святошинского управления полиции Татьяна Мельник.

Полицейские уже сообщили представительству Индии в Украине о смерти индуса, дипломаты заявили, что возьмут все расходы на похороны мужчины.

Напомним, В Вашингтоне медикам удалось вернуть к жизни мужчину, чье сердце остановилось на 45 минут.

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