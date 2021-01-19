У Києві замерз насмерть двірник-індус: з'явилися подробиці

Чоловік потрапив до лікарні, а після повернення не зміг потрапити у свій єдиний нічліг і залишився ночувати в покинутому автобусі.

Днями стало відомо про смерть громадянина Індії, який працював у Києві двірником на вулиці Героїв Космосу 1б, на Борщагівці. Чоловік насмерть замерз у старому розваленому автобусі. Про це заявляє "Сегодня".

Повідомляється, що він помер 15 січня, цього дня мороз був -11°С.

Про цей випадок у соцмережах написала учасниця однієї з груп. За її словами, чоловік помер після того, як його виписали з лікарні — його госпіталізували нібито із захворюванням судин, чоловік спробував повернутися у свою комірчину для двірників, але та виявилася закрита.

За словами авторки посту, її закрили після того, як зрозуміли, що чоловік після лікарні непрацездатний і віддавати йому нічліг більше немає сенсу.

Двірники розповіли виданню, що його звали Аптар, йому було 37 років, у нього в Індії залишилася сімʼя.

"Він дійсно допомагав нам, двірникам, отримував за свою роботу якісь невеликі гроші, але чи був влаштований офіційно — це питання до нашого керівництва", — розповіла одна з працівниць. За її словами, Аптар міг хворіти на епілепсію.

Жінка розповіла, що він був місцевим улюбленцем.

"Коли йому стало погано тиждень тому, одна двірничка викликала йому швидку і його забрали в лікарню. Через два дні після знаходження в лікарні його начебто виписали. За іншими даними, він пішов звідти сам. Захотів повернутися до підвалу на ніч, але той вже був закритий ", — сказала вона.

На питання про те, чи були у нього ключі, двірничка відповіла: "Не знаю. справді, не знаю. Але підвал хтось закрив, тому що там знаходилися деякі речі. Наприклад, чайник. Аптар чомусь не збив замок, як це було раніше, а пішов в автобус… Ось і все, що я знаю. Більше дізнатися раджу у нашого керівництва".

У ЖЕКу виданню відмовили у спілкуванні з керівництвом і заявили, що такого працівника немає. На питання про те, чи працював у них двірник-індус, відповіли категорично: ніколи такого не було і немає, але місцеві жителі розповіли іншу інформацію.

"Він дійсно прибирав наші двори, іноді ми його просили за невелику винагороду перенести громіздкі речі. Був дуже доброю і безвідмовнною людиною. Можливо, що ЖЕК просто відхрестився", — розповіла мешканка будинку на проспекті Леся Курбаса.

За її словами, у Аптара в Індії залишилися мама і брат.

У поліції Святошинського району Києва підтвердили смерть двірника і повідомили, що шукають винних у його смерті.

"Відкрито і розслідується кримінальна впровадження за статтею "Вбивство". Про померлого відомо, що він дійсно офіційно не працював у цьому ЖЕКу, але все ж належав до нього. Нам у ЖЕКу сказали, що ключі від його комірчини у нього були. Крім того, ми не заперечуємо, що слідчі зможуть перекваліфікувати статтю на "Залишення в небезпеці", але поки нам не надходило відповідної заяви", — розповіла прес-офіцерка Святошинського управління поліції Тетяна Мельник.

Поліцейські вже повідомили представництву Індії в Україні про смерть індуса, дипломати заявили, що візьмуть усі витрати на похорон чоловіка.

Нагадаємо, у Вашингтоні медикам вдалося повернути до життя чоловіка, чиє серце зупинилося на 45 хвилин.

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