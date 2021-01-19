США ввели новые санкции против России: заблокированы корабли, строящие "Северный поток-2"

В санкционный список угодили сразу три российских судна, а также две компании, занимающиеся прокладкой труб для "СП-2".

Соединенные Штаты Америки ввели новые финансовые ограничения в отношении владельцев судов, строящих "Северный поток – 2". Об этом сообщается в официальном уведомлении на сайте Министерства финансов США во вторник, 19 января.

В частности, под действие нового пакета санкций попали принимающие участие в постройке указанного газопровода российское судно-трубоукладчик "Фортуна" ("Fortuna") и его собственник – российская компания "Общество с ограниченной ответственностью "КВТ-Рус", с центральным офисом в Москве.

Кроме того, в санкционный список была внесена базирующаяся в России компания "Рустанкер", ("RUSTANKER LLC"), с "пропиской" Краснодарском крае.

Под ограничения Минфина США угодили в том числе танкеры "Максим Горький" (Crude Oil Tanker "MAKSIM GORKY"), и "Сьерра" ("Sierra"), который числится за Венесуэлой, но по данным США, также ходит под российским флагом.

Расширение пакета мер против Российской Федерации было принято в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" ("Countering Americaʼs Adversaries Through Sanctions Act", или CAATSA). Наложенные ограничения предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, а также блокирование активов и имущества фигурантов "черного списка".

В Министерстве иностранных дел Украины уже поприветствовали такое решение Минфина США:

[ + – ] Источник: Twitter / MFA_Ukraine

"Украина приветствует новый шаг США на противодействие Северному потоку-2. Санкции против KVT-RUS и судна Fortuna еще больше усложнят его достройку. Мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать с нашими стратегическими партнерами США ради защиты энергетической независимости Украины и Европы в целом", – сообщается в Twitter-публикации министерства от 19 января.

Напомним, о том, что США готовят санкции против судна, которое строит "Северный поток-2", стало известно накануне. В частности, по данным немецкой газета "Handelsblatt", о санкциях против "Фортуны" правительство Германии и других европейских партнеров американцы предупредили заранее.