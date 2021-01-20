"Угрожает психическому развитию": в России запретили аниме-сериал "Тетрадь смерти"

В мультсериале обнаружили насилие, агрессию и призывы к суициду.

Суд Санкт-Петербурга признал запрещенным в России японский аниме-сериал "Тетрадь смерти". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов российского города.

В суде изучили японский мультсериал. В нем обнаружили насилие, агрессию, призывы к суициду, а также угрозы психическому развитию ребенка. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал сериал "информацией, распространение которой на территории РФ запрещено".

Аниме уже требовали запретить в 2013 году после того, как в Екатеринбурге нашли труп школьницы, в личных вещах которой были найдены комиксы "Тетрадь смерти".

[ + – ] Тетрадь смерти, 1 сезон, 1 серия

А в декабре 2020 года в российский суд были поданы иски с требованием признать запрещенными в России аниме "Тетрадь смерти" и другие менее известные мультфильмы.

Сериал рассказывает историю школьника, в руки к которому попал артефакт от бога смерти. Автором "Тетради смерти" является японский сценарист Цугуми Оба.

Отметим, ранее в РФ запретили фильм "Смерть Сталина". По словам российского министра культуры Владимира Мединского, фильм содержит некую запрещенную информацию и глумится над советским прошлым.