"Чи загрожує психічному розвитку": в Росії заборонили аніме-серіал "Зошит смерті"

У мультсеріалі виявили насильство, агресію і заклики до суїциду.

Суд Санкт-Петербурга визнав забороненим в Росії японський аніме-серіал "Зошит смерті". Про це повідомляє об'єднана прес-служба судів російського міста.

У суді вивчили японський мультсеріал. У ньому виявили насильство, агресію, заклики до суїциду, а також загрози психічному розвитку дитини. Колпінский районний суд Санкт-Петербурга визнав серіал "інформацією, поширення якої на території РФ заборонено".

Аніме вже вимагали заборонити в 2013 році після того, як в Єкатеринбурзі знайшли труп школярки, в особистих речах якої було знайдено комікси "Зошит смерті".

[ + – ] Зошит смерті, 1 сезон, 1 серія

А в грудні 2020 року в російський суд були подані позови з вимогою визнати забороненими в Росії аніме "Зошит смерті" та інші менш відомі мультфільми.

Серіал розповідає історію школяра, в руки до якого потрапив артефакт від бога смерті. Автором "Зошита смерті" є японський сценарист Цугумі Оба.

Відзначимо, раніше в РФ заборонили фільм "Смерть Сталіна". За словами російського міністра культури Володимира Мединського, фільм містить якусь заборонену інформацію і глумиться над радянським минулим.