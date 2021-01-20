Китай ввел санкции против 28 граждан США, включая Майкла Помпео
МИД Китая считает, что эти политики "оскорбили китайский народ и серьезно подорвали китайско-американские связи".
МИД Китая вводит санкции против 28 граждан США, включая экс-госсекретаря в администрации экс-президента Дональда Трампа Майкла Помпео.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства страны.
В заявлении говорится, что эти политики "оскорбили китайский народ и серьезно подорвали китайско-американские связи".
"Китай решил наложить санкции на 28 лиц, серьезно нарушивших суверенитет Китая и несущих основную ответственность за такие действия США по вопросам, связанным с Китаем", – говорится в заявлении.
В санкционный список входят: Майкл Помпео, Питер Наварро, Роберт ОʼБрайен, Дэвид Стилуэлл, Мэтью Поттинджер, Алекс Азар, и Келли Крафт из администрации Трампа, а также Джон Болтон и Стивен Бэннон.
"Этим лицам и их ближайшим родственникам запрещен въезд на материк, в Гонконг и Макао в Китае. Им, а также связанным с ними компаниям и учреждениям также запрещено вести дела с Китаем", – говорится в заявлении.
Отметим, что в декабре 2020 года правительство США ввело торговые санкции против более полусотни китайских субъектов, причастных к нарушению прав человека, похищению коммерческой тайны в США и экспансии КНР в регионе.
А летом прошлого года китайская сторона ввела санкции против должностных лиц США и потребовала не вмешиваться во внутренние дела Пекина.