Китай ввів санкції проти 28 громадян США, включаючи Майкла Помпео

МЗС Китаю вважає, що ці політики "образили китайський народ і серйозно підірвали китайсько-американські відносини".

МЗС Китаю вводить санкції проти 28 громадян США, включаючи екс-держсекретаря в адміністрації екс-президента Дональда Трампа Майкла Помпео.

Відповідну заяву опубліковано на сайті зовнішньополітичного відомства країни.

У заяві говориться, що ці політики "образили китайський народ і серйозно підірвали китайсько-американські відносини".

"Китай вирішив накласти санкції на 28 осіб, серйозно порушили суверенітет Китаю і несучих основну відповідальність за такі дії США з питань, пов'язаних з Китаєм", — йдеться в заяві.

У списку санкцій входять: Майкл Помпео, Пітер Наварро, Роберт О'Брайен, Девід Стілуелл, Метью Поттінджер, Алекс Азар, і Келлі Крафт з адміністрації Трампа, а також Джон Болтон і Стівен Беннон.

"Цим особам і їх найближчим родичам заборонений в'їзд на материк, в Гонконг і Макао в Китаї. Їм, а також пов'язаним з ними компаніям і установам також заборонено вести справи з Китаєм", — йдеться в заяві.

Відзначимо, що в грудні 2020 року уряд США ввеів торгові санкції проти понад півсотні китайських суб'єктів, причетних до порушення прав людини, викрадення комерційної таємниці в США і експансії КНР в регіоні.

А влітку минулого року китайська сторона ввела санкції проти посадових осіб США і зажадала не втручатися у внутрішні справи Пекіна.