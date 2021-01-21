Бездомные в Дании будут в приоритете на вакцинацию

В настоящее время в стране насчитывается около 6500 человек, не имеющих крыши над головой.

Правительство Дании включит бездомных в число приоритетных категорий населения для вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает издание The Local.

В настоящее время процент вакцинированных в этой стране один из самых высоких в Европейском Союзе.

Датская стратегия состоит в том, что население разбито на 12 приоритетных групп, из которых первые пять получают вакцину в первую очередь.

"Бездомные и социально уязвимые люди, которые подвергаются особому риску, вакцинируются согласно категории 5", – говорится в заявлении Министерства социальных дел Дании.

По данным социальных служб, в настоящее время в Дании около 6500 бездомных. На решение правительства об их первоочередной вакцинации повлияли призывы благотворительных организаций, а также повышенный риск передачи коронавируса среди бездомных.

"Настоятельно необходимо уделить первоочередное внимание нашим наиболее уязвимым, людям, живущим на улицах, тем, кто больше всего нуждается в помощи. Вакцины + пакеты помощи – сейчас!" – сообщила группа правовой помощи Gadejuristen (The Street Lawyers – Уличные адвокаты) в Facebook.

Отмечается, что уже почти 3% населения Дании получили первую дозу вакцины против COVID-19, а 0,5 % также получили вторую дозу.

Напомним, в ноябре 2020 года правительство Дании безвозмездно передало Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).