Безпритульні в Данії будуть у пріоритеті на вакцинацію

Наразі в країні налічується близько 6 500 осіб, які не мають даху над головою.

Уряд Данії занесе безпритульних у список пріоритетних категорій населення для вакцинації проти COVID-19. Про це повідомляє видання The Local.

Наразі відсоток вакцинованих у цій країні — один з найвищих в Європейському Союзі.

Датська стратегія полягає в тому, що населення розбите на 12 пріоритетних груп, з яких перші пʼять отримують вакцину першими.

"Безпритульні й соціально вразливі люди, які піддаються особливому ризику, вакцинуються згідно з 5 категорією", — йдеться в заяві Міністерства соціальних справ Данії.

За даними соціальних служб, нині в Данії близько 6 500 бездомних. На рішення уряду про їх першочергову вакцинацію вплинули заклики благодійних організацій, а також підвищений ризик передачі коронавірусу серед безпритульних.

"Необхідно приділити першочергову увагу нашим найбільш уразливим людям, що живуть на вулицях, тим, хто найбільше потребує допомоги. Вакцини + пакети допомоги — зараз!" — повідомила група правової допомоги Gadejuristen (The Street Lawyers — Вуличні адвокати) у Facebook.

Зазначається, що вже майже 3% населення Данії отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, а 0,5% також отримали другу дозу.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року уряд Данії безкоштовно передало Україні 50 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ).