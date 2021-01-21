Безпритульні в Данії будуть у пріоритеті на вакцинацію
Наразі в країні налічується близько 6 500 осіб, які не мають даху над головою.
Уряд Данії занесе безпритульних у список пріоритетних категорій населення для вакцинації проти COVID-19. Про це повідомляє видання The Local.
Наразі відсоток вакцинованих у цій країні — один з найвищих в Європейському Союзі.
Датська стратегія полягає в тому, що населення розбите на 12 пріоритетних груп, з яких перші пʼять отримують вакцину першими.
"Безпритульні й соціально вразливі люди, які піддаються особливому ризику, вакцинуються згідно з 5 категорією", — йдеться в заяві Міністерства соціальних справ Данії.
За даними соціальних служб, нині в Данії близько 6 500 бездомних. На рішення уряду про їх першочергову вакцинацію вплинули заклики благодійних організацій, а також підвищений ризик передачі коронавірусу серед безпритульних.
"Необхідно приділити першочергову увагу нашим найбільш уразливим людям, що живуть на вулицях, тим, хто найбільше потребує допомоги. Вакцини + пакети допомоги — зараз!" — повідомила група правової допомоги Gadejuristen (The Street Lawyers — Вуличні адвокати) у Facebook.
Зазначається, що вже майже 3% населення Данії отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, а 0,5% також отримали другу дозу.
Нагадаємо, в листопаді 2020 року уряд Данії безкоштовно передало Україні 50 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ).