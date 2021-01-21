750 миллионов долларов: американец сорвал рекордный джек-пот в лотерею

Имя счастливчика не называют

В американском штате Мэриленд, 20 января, в день инаугурации Джо Байдена, неизвестный сорвал джек-пот в лотерею Powerball. Он выиграл 750 миллионов долларов. Об этом пишет CNN.

"Это четвертый по величине джек-пот в истории Powerball", — говорятся в пресс-релизе.

Выигрышными числами были: 40, 53, 60, 68, 69 и 22. Однако все 750 миллионов счастливчик, имя которого не называют из соображений безопасности всю сумму на руки не получит.

Ему предоставляется выбор, учитывающий выплату налогов. Он может получить 731,1 миллион долларов, который ему выплатят постепенно за 30 раз. Или же, если счастливчик захочет забрать все деньги сразу, то получит он только 546,8 миллионов долларов.

Ранее, три лотерейных билета, проданных в Техасе принесли своим обладателям по миллиону долларов. Два других билета, проданные в Нью-Гэмпшире и Пенсильвании, принесли по 2 миллиона долларов каждый.

Последний джек-пот был выигран в Нью-Йорке 16 сентября 2020 года. Он составил 94 миллиона долларов.