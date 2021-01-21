750 мільйонів доларів: американець зірвав рекордний джек-пот у лотереї

Ім'я щасливчика не називають

В американському штаті Меріленд, 20 січня, у день інавгурації Джо Байдена, невідомий зірвав джек-пот у лотереї Powerball. Він виграв 750 мільйонів доларів. Про це пише CNN.

"Це четвертий за величиною джек-пот в історії Powerball", — говориться в прес-релізі.

Виграшними числами були: 40, 53, 60, 68, 69 і 22. Однак всі 750 мільйонів щасливчик, ім'я якого не називають з міркувань безпеки, усю суму на руки не отримає.

Йому надається вибір, що враховує виплату податків. Він може отримати 731,1 мільйон доларів, який йому виплатять поступово за 30 разів. Або ж, якщо щасливчик захоче забрати всі гроші відразу, то отримає він тільки 546,8 мільйонів доларів.

Раніше, три лотерейних квитки, проданих у Техасі, принесли своїм власникам по мільйону доларів. Два інших квитки, продані в Нью-Гемпширі і Пенсільванії, принесли по 2 мільйони доларів кожен.

Останній джек-пот був виграний у Нью-Йорку 16 вересня 2020 року. Він склав 94 мільйони доларів.