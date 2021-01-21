Американский суд отклонил иск создателя игры "World of Tanks" к его бывшим сотрудникам

Создатели "Battle Prime" надеются, что это решение поможет вернуть их игру в магазин приложений "Google Play".

Суд в Калифорнии отклонил исковые требования белорусской компании "Wargaming" к создателям игровой платформы "Press Fire Games" (PFG), которые раньше работали с ними в одной команде.

"Белорусская компания "Press Fire Games" сообщила об удовлетворении ходатайства по отказу "Wargaming" в иске в Окружном суде Соединенных Штатов Центрального округа Калифорнии", – сообщается в ответе руководства PFG на запрос журнала "Forbes".

В частности, основатели PFG до этого работали в минском офисе "Wargaming" и принимали участие в разработке игры "World of Tanks Blitz", а также игрового движка "DAVA Engine". Претензии к экс-сотрудникам "Wargaming" предъявила "из-за схожести выпущенной ими игры Battle Prime с тестовым демонстрационным проектом движка DAVA", – отметил директор "Press Fire Games" Кирилл Поляков.

Также, по его словам, студию "Press Fire Games" обвинили в незаконном использовании слова "Blitz" в торговых марках "Blitz Team" и "Blitz Engine".

В Press Fire Games выразили надежду, что это поможет вернуть игру Battle Prime в Google Play, которую Google удалила из цифрового магазина.

Как передает профильный белорусский портал "Tech.onliner", калифорнийский судья заключил, что рассмотрение спора между Wargaming и Press Fire Games в США "не будет соответствовать принципам честной игры и справедливого правосудия", и пояснил причины такого решения.

В частности, причинами отказа в рассмотрении были названы, как сама локация суда – в США, что "не является наиболее эффективным с точки зрения того, где, вероятнее всего, будут находиться свидетели и доказательства по делу". Кроме того, рассмотрение иска в иностранном государстве, "может наложить существенное бремя на PFG, как компанию – нерезидента США".

Также отмечается, что американский суд не намерен "вступать в конфликт с суверенным решение Беларуси, в судах которой "Wargaming" уже подала и проиграла пять исков, связанных с предполагаемым нарушением прав на ее исходный код.

Напомним, в декабре прошлого года Верховный суд Беларуси отказал в удовлетворении иска "Wargaming" на сумму почти в два миллиона долларов к компании PFG. Судебные разбирательства с создателями всемирно-известной игры "World of Tanks" у PFG тянутся еще с декабря 2019 года. С тех пор компания успела переименоваться в "Blitz Team", а также и отстоять свое право на прежнее название для распространения игрового продукта в Евросоюзе.