Американський суд відхилив позов творця гри "World of Tanks" до його колишніх співробітників

Творці "Battle Prime" сподіваються, що це рішення допоможе повернути їх гру в магазин додатків "Google Play".

Суд у Каліфорнії відхилив позовні вимоги білоруської компанії "Wargaming" до творців ігрової платформи "Press Fire Games" (PFG), які раніше працювали з ними в одній команді.

"Білоруська компанія" Press Fire Games "повідомила про задоволення клопотання щодо відмови "Wargaming" у позові в Окружному суді Сполучених Штатів Центрального округу Каліфорнії", — повідомляється у відповіді керівництва PFG на запит журналу "Forbes".

Зокрема, засновники PFG до цього працювали в мінському офісі "Wargaming" і брали участь у розробці гри "World of Tanks Blitz", а також ігрового движка "DAVA Engine". Претензії до екс-співробітників "Wargaming" пред'явили "через схожість випущеної ними гри Battle Prime з тестовим демонстраційним проєктом движка DAVA", — зазначив директор "Press Fire Games" Кирило Поляков.

Також, за його словами, студію "Press Fire Games" звинуватили в незаконному використанні слова "Blitz" у торгових марках "Blitz Team" і "Blitz Engine".

У Press Fire Games висловили надію, що це допоможе повернути гру Battle Prime в Google Play, яку Google видалила з цифрового магазину.

Як передає профільний білоруський портал "Tech.onliner", каліфорнійський суддя зробив висновок, що розгляд суперечки між Wargaming і Press Fire Games в США "не буде відповідати принципам чесної гри і справедливого правосуддя", і пояснив причини такого рішення.

Зокрема, причинами відмови в розгляді були названі, як сама локація суду — у США, що "не є найбільш ефективним з точки зору того, де, найімовірніше, будуть перебувати свідки і докази у справі". Крім того, розгляд позову в іноземній державі, "може накласти істотний тягар на PFG як компанію — нерезидента США".

Також зазначається, що американський суд не має наміру "вступати в конфлікт із суверенним рішення Білорусі, у судах якої "Wargaming" уже подала і програла п'ять позовів, пов'язаних з передбачуваним порушенням прав на її вихідний код.

Нагадаємо: у грудні минулого року Верховний суд Білорусі відмовив у задоволенні позову "Wargaming" на суму майже у два мільйони доларів до компанії PFG. Судові розгляди з творцями всесвітньо відомої гри "World of Tanks" у PFG тягнуться ще з грудня 2019 року. З тих пір компанія встигла перейменуватися в "Blitz Team", а також відстояти своє право на колишню назву для поширення ігрового продукту в Євросоюзі.