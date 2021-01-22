Илон Маск пожертвует $100 млн. на экологию

Именно повышение уровня углекислого газа в атмосфере приводит к глобальному потеплению на планете и эта проблема с каждым годом становится всё более актуальной.

Американский предприниматель и гендиректор SpaceX и Tesla пожертвует астрономическую сумму за лучшую технологию улавливания CO2

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Именно повышение уровня углекислого газа в атмосфере приводит к глобальному потеплению на планете и эта проблема с каждым годом становится всё более актуальной.

Бизнесмен написал о награде в $100 млн в своем Твиттере и пообещал раскрыть все подробности предложения на следующей неделе.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда какая-либо компания обращается к общественности за помощью в разработке технологии улавливания углекислого газа. Так в 2018 году фонд поддержки инноваций X-Prize провёл аналогичный конкурс с призовым фондом в размере $20 млн.

На сегодня, по данным ежедневного рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) , в котором представлена информация о доходах 500 богатейших людей планеты, Илон Маск занимает первую строчку с доходом более $200 млрд.

Напомним, Илону Маску может быть интересна Украина как место для ведения бизнеса