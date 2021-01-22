Илон Маск пожертвует $100 млн. на экологию
Именно повышение уровня углекислого газа в атмосфере приводит к глобальному потеплению на планете и эта проблема с каждым годом становится всё более актуальной.
Американский предприниматель и гендиректор SpaceX и Tesla пожертвует астрономическую сумму за лучшую технологию улавливания CO2
Именно повышение уровня углекислого газа в атмосфере приводит к глобальному потеплению на планете и эта проблема с каждым годом становится всё более актуальной.
Бизнесмен написал о награде в $100 млн в своем Твиттере и пообещал раскрыть все подробности предложения на следующей неделе.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда какая-либо компания обращается к общественности за помощью в разработке технологии улавливания углекислого газа. Так в 2018 году фонд поддержки инноваций X-Prize провёл аналогичный конкурс с призовым фондом в размере $20 млн.
На сегодня, по данным ежедневного рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) , в котором представлена информация о доходах 500 богатейших людей планеты, Илон Маск занимает первую строчку с доходом более $200 млрд.
Напомним, Илону Маску может быть интересна Украина как место для ведения бизнеса