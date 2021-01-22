Ілон Маск пожертвує $ 100 млн. На екологію

Саме підвищення рівня вуглекислого газу в атмосфері призводить до глобального потепління на планеті і ця проблема з кожним роком стає все більш актуальною.

Американський підприємець і гендиректор SpaceX та Tesla пожертвує астрономічну суму за кращу технологію уловлювання CO2

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Саме підвищення рівня вуглекислого газу в атмосфері призводить до глобального потепління на планеті і ця проблема з кожним роком стає все більш актуальною.

Бізнесмен написав про нагороду в $ 100 млн у своєму Твітері та пообіцяв розкрити всі подробиці пропозиції наступного тижня.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли будь-яка компанія звертається до громадськості за допомогою в розробці технології уловлювання вуглекислого газу. Так, у 2018 році фонд підтримки інновацій X-Prize провів аналогічний конкурс з призовим фондом у розмірі $ 20 млн.

На сьогодні, за даними щоденного рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), у якому представлена інформація про доходи 500 найбагатших людей планети, Ілон Маск посідає перше місце з доходом понад $ 200 млрд.

Нагадаємо: Ілону Маску може бути цікава Україна як місце для ведення бізнесу