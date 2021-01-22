Экс-главу банка Ватикана осудили на 9 лет за отмывание денег

Анджело Калойя стал самым высокопоставленным чиновником Ватикана, осужденным когда-либо за финансовое преступление.

Суд Ватикана признал виновным бывшего главу банка Ватикана Анджело Калойя в отмывании и расхищении денег и приговорил его к восьми годам 11 месяцам тюремного заключения. Он стал самым высокопоставленным чиновником Ватикана, осужденным когда-либо за финансовое преступление.

Об этом сообщает WSJ.

81-летний Калойя был президентом банка Ватикана с 1999 по 2009 год. Кроме него, обвинения в краже и отмывании денег получили еще двое юристов.

Всем троим было предъявлено обвинение в присвоении денег при продаже зданий, принадлежащих банку, по цене ниже их фактической стоимости.

Суд также постановил арестовать около 38 миллионов евро на банковских счетах ответчиков, которые были заморожены, и выплатить более 20 миллионов евро в качестве компенсации ущерба.

Осужденным будет запрещено занимать государственные должности на постоянной основе.

Судебный процесс начался в 2018 году, обвиняемые все это время отрицали свою вину. Адвокат Калойя намерен обжаловать приговор.

Напомним, в 2019 году 77-летний казначей Ватикана кардинал Джордж Пелл был приговорен к шести годам тюремного заключения за педофилию.