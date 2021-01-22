Екс-главу банку Ватикану засудили на 9 років за відмивання грошей

Анджело Калой став найбільш високопоставленим чиновником Ватикану, засудженим коли-небудь за фінансовий злочин.

Суд Ватикану визнав винним колишнього главу банку Ватикану Анджело Калоя у відмиванні та розкраданні грошей і засудив його до 8 років 11 місяців тюремного ув'язнення. Він став найбільш високопоставленим чиновником Ватикану, засудженим коли-небудь за фінансовий злочин.

Про це повідомляє WSJ.

81-річний Калой був президентом банку Ватикану з 1999 по 2009 рік. Крім нього, звинувачення в крадіжці та відмиванні грошей отримали ще двоє юристів.

Усім трьом було пред'явлено звинувачення у привласненні грошей під час продажу будівель, що належать банку, за ціною нижчою від їх фактичної вартості.

Суд також постановив заарештувати близько 38 мільйонів євро на банківських рахунках відповідачів, які були заморожені, і виплатити понад 20 мільйонів євро компенсації збитку.

Засудженим буде заборонено обіймати державні посади на постійній основі.

Судовий процес почався в 2018 році, обвинувачені весь цей час заперечували свою провину. Адвокат Калоя мав намір оскаржити вирок.

Нагадаємо, в 2019 році 77-річний скарбник Ватикану кардинал Джордж Пелл був засуджений до шести років тюремного ув'язнення за педофілію.