В Овальном кабинете убрали кнопку вызова официанта, установленную Трампом (фото)

Экс-президент иногда разыгрывал посетителей Белого дома, делая вид, что вместо заказа диетической колы приводит в готовность ядерное оружие.

После того, как Джо Байден занял свое место в Овальном кабинете, на рабочем столе президента исчезла кнопка, которую установил Дональд Трамп для вызова официанта. С ее помощью экс-президент обычно заказывал себе диетическую колу.

Об этом сообщает The Hill.

По информации издания, Трамп является большим любителем диетической колы, и на своем рабочем месте ежедневно выпивал более 12 банок этого напитка. Кнопка была установлена для мгновенного заказа. При ее нажатии в кабинет входил официант, чтобы принести стакан колы президенту.

По словам одного из помощников Трампа Криса Симса, экс-президент иногда разыгрывал посетителей Овального кабинета, нажимая кнопку и делая вид, что приводит в готовность ядерное оружие.

"Неожиданно он нажал кнопку. Не зная, что делать, гости смотрят друг на друга с поднятыми бровями. Через несколько минут в комнату вошел официант, неся на серебряном подносе стакан, наполненный диетической колой, и Трамп взорвался от смеха", – написал в своей книге Симс.

Издание отмечает, что хотя Джо Байден избавился от инструмента по заказу колы, у него похожий с Трампом вкус в напитках. Поставщик продуктов, который работал с Байденом, когда тот был вице-президентом, рассказал, что он любил Coke Zero.

Отметим, вместо кнопки вызова официанта, теперь на рабочем столе нового президента США появилась чашка с блюдцем.