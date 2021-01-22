Политик из Оклахомы хочет открыть сезон охоты на снежного человека

Однако в Комиссии по дикой природе штата его пытаются убедить в том, что нельзя открыть сезон охоты на мифическое существо

Член палаты представителей из американского штата Оклахома по имени Джастин Хамфри обратился в Комиссию по дикой природе штата с законопроектом, который может открыть большой сезон охоты на снежного человека, которого здесь также называют Бигфут и Сасквоч. Об этом пишет Daily Mail.

Хамфри уверен, что это поможет привлечь туристов. Впрочем, его просьба обоснована – именно в той части штата, что он представляет наиболее часты встречи с Бигфутом, тут даже проводят ежегодный фестиваль, посвященный этому мифическому существу.

[ + – ] Автор законопроекта Джастин Хамфри

"Комиссия по сохранению дикой природы Оклахомы должна обнародовать правила, устанавливающие сезон охоты на Бигфута. Комиссия устанавливает ежегодные даты сезона и устанавливает все необходимые лицензии и сборы на охоту", — говорится в законопроекте.

Департамент охраны дикой природы, похоже, не слишком впечатлен этой просьбой. "Здесь, в департаменте, мы используем науку для принятия управленческих решений, и мы не признаем снежного человека в качестве представителя дикой природы в Оклахоме", — сказал Мика Холмс, помощник начальника отдела информации и образования Департамента охраны дикой природы Оклахомы.

[ + – ] Снимок Бигфута, сделанный в 2020 году в Чарльстоне

Если законопроект все же будет принят, то он вступит в силу с ноября этого года. Решение, вероятно, будет принято после того, как Законодательное собрание Оклахомы начнет заседать 1 февраля.

Сам Хамфри говорит, что законопроект призван привлечь в Оклахому туристов и показать им удаленные районы, которые знамениты своими живописными реками, горами и лесами. Впрочем, он не уверен, что охота на Бигфута увенчается успехом. "Он довольно неуловим", — отметил автор законопроекта, но при этом сообщил, что установит премию в размере 25 тысяч долларов для счастливчика, которому все же удастся поймать снежного человека.

[ + – ] Это самая известная фотография снежного человека, снятая в штате Вашингтон в 1967 году

[ + – ] Предполагаемый след Бигфута, найденный в Пенсильвании в 1980 году

В последние года о встречах со снежным человеком сообщали в штатах Северная Каролина, Джорджия, Вашингтон и Орегон. В существование Сасквоча верит около 16% американцев.