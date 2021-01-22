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Политик из Оклахомы хочет открыть сезон охоты на снежного человека

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бигфут, снежный человек
Фото: Скриншот

Однако в Комиссии по дикой природе штата его пытаются убедить в том, что нельзя открыть сезон охоты на мифическое существо

Член палаты представителей из американского штата Оклахома по имени Джастин Хамфри обратился в Комиссию по дикой природе штата с законопроектом, который может открыть большой сезон охоты на снежного человека, которого здесь также называют Бигфут и Сасквоч. Об этом пишет Daily Mail.

Хамфри уверен, что это поможет привлечь туристов. Впрочем, его просьба обоснована – именно в той части штата, что он представляет наиболее часты встречи с Бигфутом, тут даже проводят ежегодный фестиваль, посвященный этому мифическому существу. 

Джастин Хамфри
Автор законопроекта Джастин Хамфри

"Комиссия по сохранению дикой природы Оклахомы должна обнародовать правила, устанавливающие сезон охоты на Бигфута. Комиссия устанавливает ежегодные даты сезона и устанавливает все необходимые лицензии и сборы на охоту", — говорится в законопроекте.

Департамент охраны дикой природы, похоже, не слишком впечатлен этой просьбой. "Здесь, в департаменте, мы используем науку для принятия управленческих решений, и мы не признаем снежного человека в качестве представителя дикой природы в Оклахоме", — сказал Мика Холмс, помощник начальника отдела информации и образования Департамента охраны дикой природы Оклахомы.

Бигфут, Сасквоч, снежный человек
Снимок Бигфута, сделанный в 2020 году в Чарльстоне

Если законопроект все же будет принят, то он вступит в силу с ноября этого года. Решение, вероятно, будет принято после того, как Законодательное собрание Оклахомы начнет заседать 1 февраля.

Сам Хамфри говорит, что законопроект призван привлечь в Оклахому туристов и показать им удаленные районы, которые знамениты своими живописными реками, горами и лесами. Впрочем, он не уверен, что охота на Бигфута увенчается успехом. "Он довольно неуловим", — отметил автор законопроекта, но при этом сообщил, что установит премию в размере 25 тысяч долларов для счастливчика, которому все же удастся поймать снежного человека.

Бигфут, Сасквоч, снежный человек
Это самая известная фотография снежного человека, снятая в штате Вашингтон в 1967 году
Бигфут, Сасквоч, снежный человек
Предполагаемый след Бигфута, найденный в Пенсильвании в 1980 году

В последние года о встречах со снежным человеком сообщали в штатах Северная Каролина, Джорджия, Вашингтон и Орегон. В существование Сасквоча верит около 16% американцев. 