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Політик з Оклахоми хоче відкрити сезон полювання на снігову людину

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бигфут, снігова людина
Фото: Скриншот

Однак у Комісії з дикої природи штату його намагаються переконати в тому, що не можна відкрити сезон полювання на міфічну істоту

Член палати представників з американського штату Оклахома на ім'я Джастін Хамфрі звернувся в Комісію з дикої природи штату з законопроєктом, що може відкрити великий сезон полювання на снігову людину, якого тут також називають Бігфут і Сасквоч. Про це пише Daily Mail.

Хамфрі впевнений, що це допоможе залучити туристів. Втім, його прохання обгрунтоване — саме в тій частині штату найбільш часті зустрічі з бігфутами, тут навіть проводять щорічний фестиваль, присвячений цій міфічній істоті.

Джастін Хамфрі
Автор законопроєкту Джастін Хамфрі

"Комісія зі збереження дикої природи Оклахоми повинна оприлюднити правила, що встановлюють сезон полювання на Бігфут. Комісія встановлює щорічні дати сезону і встановлює всі необхідні ліцензії та збори на полювання", — йдеться в законопроєкті.

Департамент охорони дикої природи, схоже, не дуже вражений цим проханням. "Тут, у департаменті, ми використовуємо науку для прийняття управлінських рішень, і ми не визнаємо снігову людину як представника дикої природи в Оклахомі", — сказав Міка Холмс, помічник начальника відділу інформації та освіти Департаменту охорони дикої природи Оклахоми.

Бигфут, сасквоч, снігова людина
Знімок Бігфута, зроблений у 2020 році в Чарльстоні

Якщо законопроєкт усе ж буде ухвалений, то він вступить у силу з листопада цього року. Рішення, ймовірно, буде ухвалене після того, як Законодавчі збори Оклахоми почнуть засідати 1 лютого.

Сам Хамфрі каже, що законопроєкт покликаний привернути в Оклахому туристів і показати їм віддалені райони, які знамениті своїми мальовничими річками, горами і лісами. Втім, він не впевнений, що полювання на Бігфутів увінчається успіхом. "Він досить невловимий", — зазначив автор законопроєкту, але при цьому повідомив, що встановить премію в розмірі 25 тисяч доларів для щасливчика, якому все ж вдасться зловити снігову людину.

Бигфут, сасквоч, снігова людина
Це найвідоміша фотографія снігової людини, знята в штаті Вашингтон у 1967 році
Бигфут, сасквоч, снігова людина
Передбачуваний слід Бігфут, знайдений у Пенсільванії в 1980 році

В останні роки про зустрічі зі сніговою людиною повідомляли в штатах Північна Кароліна, Джорджія, Вашингтон і Орегон. В існування Сасквоча вірить близько 16% американців.