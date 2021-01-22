Політик з Оклахоми хоче відкрити сезон полювання на снігову людину

Однак у Комісії з дикої природи штату його намагаються переконати в тому, що не можна відкрити сезон полювання на міфічну істоту

Член палати представників з американського штату Оклахома на ім'я Джастін Хамфрі звернувся в Комісію з дикої природи штату з законопроєктом, що може відкрити великий сезон полювання на снігову людину, якого тут також називають Бігфут і Сасквоч. Про це пише Daily Mail.

Хамфрі впевнений, що це допоможе залучити туристів. Втім, його прохання обгрунтоване — саме в тій частині штату найбільш часті зустрічі з бігфутами, тут навіть проводять щорічний фестиваль, присвячений цій міфічній істоті.

[ + – ] Автор законопроєкту Джастін Хамфрі

"Комісія зі збереження дикої природи Оклахоми повинна оприлюднити правила, що встановлюють сезон полювання на Бігфут. Комісія встановлює щорічні дати сезону і встановлює всі необхідні ліцензії та збори на полювання", — йдеться в законопроєкті.

Департамент охорони дикої природи, схоже, не дуже вражений цим проханням. "Тут, у департаменті, ми використовуємо науку для прийняття управлінських рішень, і ми не визнаємо снігову людину як представника дикої природи в Оклахомі", — сказав Міка Холмс, помічник начальника відділу інформації та освіти Департаменту охорони дикої природи Оклахоми.

[ + – ] Знімок Бігфута, зроблений у 2020 році в Чарльстоні

Якщо законопроєкт усе ж буде ухвалений, то він вступить у силу з листопада цього року. Рішення, ймовірно, буде ухвалене після того, як Законодавчі збори Оклахоми почнуть засідати 1 лютого.

Сам Хамфрі каже, що законопроєкт покликаний привернути в Оклахому туристів і показати їм віддалені райони, які знамениті своїми мальовничими річками, горами і лісами. Втім, він не впевнений, що полювання на Бігфутів увінчається успіхом. "Він досить невловимий", — зазначив автор законопроєкту, але при цьому повідомив, що встановить премію в розмірі 25 тисяч доларів для щасливчика, якому все ж вдасться зловити снігову людину.

[ + – ] Це найвідоміша фотографія снігової людини, знята в штаті Вашингтон у 1967 році

[ + – ] Передбачуваний слід Бігфут, знайдений у Пенсільванії в 1980 році

В останні роки про зустрічі зі сніговою людиною повідомляли в штатах Північна Кароліна, Джорджія, Вашингтон і Орегон. В існування Сасквоча вірить близько 16% американців.