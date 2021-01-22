Бывший сотрудник охранной фирмы взламывал камеры в домах клиентов и наблюдал за их интимной жизнью

Мужчина признался, что за несколько лет взломал около 200 аккаунтов пользователей и получил доступ к камерам более 9600 раз.

35-летний Телесфоро Авилес, который ранее работал в американской охранной фирме ADT, на судебном заседании признался, что взламывал домашние камеры привлекательных клиенток компании для того, чтобы наблюдать за тем, как они переодеваются и занимаются сексом. Об этом сообщается в пресс-релизе прокуратуры северного округа Техаса.

"Подсудимый использовал свое служебное положение для незаконного нарушения частной жизни многих людей. Такие вторжения затрагивают не только бизнес, но и население. Мы призываем всех соблюдать кибергигиену со всеми подключенными устройствами, проверяя авторизованных пользователей и регулярно меняя пароли", — сказал Мэтью Дж. ДеСарно, специальный агент ФБР в Далласе.

Авилес во время судебного заседания признался, что он во время работы обращал внимание на дома, в которых живут привлекательные женщины. После этого он, нарушая политику компании, добавлял свою электронную почту в учетные записи клиентов, тем самым получая доступ к видеопотокам из их домов. В некоторых случаях он сообщал пользователям, что ему нужно "временно" добавить себя в их аккаунты, чтобы провести тестирование системы. В других же случаях он даже не уведомлял своих жертв об этом.

По словам Авилеса, за четыре с половиной года он тайно подключался более 9600 раз к примерно 200 учетным записям клиентов.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Издание BuzzFeedNews сообщает, что обвинения Авилесу предъявили в октябре 2020 года. За пять месяцев до этого несколько клиентов ADT подали иски против компании из-за нарушения безопасности.

В компании ADT рассказали, что они узнали об этом инциденте в апреле 2020 года, разместив соответствующее объявление на их сайте.

"После того, как мы узнали о несанкционированном доступе, мы немедленно приняли превентивные меры, чтобы этого больше никогда не повторилось, и мы лично связались с каждым из наших 220 клиентов, пострадавших в результате этого инцидента", — говорится в заявлении.

Некоторые из судебных разбирательств с пострадавшими клиентами до сих пор продолжаются. В ADT заявляют, что они намерены урегулировать все проблемы с их клиентами.

Напомним, Фокус разбирался где в Киеве установлены камеры слежения и за кем они "шпионят".