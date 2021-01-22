Беларусь лишили права проводить чемпионат мира по современному пятиборью

Новое место проведения первенства будет объявлено в ближайшие дни.

Исполнительный совет Международного союза современного пятиборья (UIPM) проголосовал за перенос из Минска чемпионата мира по современному пятиборью.

Об этом сообщается на сайте UIPM.

"Исполнительный совет Международного союза современного пятиборья проголосовал за перенос чемпионата мира, проведение которого было намечено в Минске в июне 2021 года. Флагманские соревнования сезона будут проходить в альтернативном месте в те же даты (7-13 июня)", – говорится в сообщении.

Новое место проведения первенства будет объявлено в ближайшие дни.

Отмечается, что исполнительный совет UIPM следил за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивал возможность проведения чемпионата мира в Минске. Также были учтены санкции, введенные Международным олимпийским комитетом в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси в декабре 2020 года.

В UIPM добавили, что исполнительный комитет благодарит местный организационный комитет, возглавляемый Белорусской федерацией современного пятиборья (BFMP), и "с нетерпением ждет возможности провести соревнования в Минске в будущем".

Белорусская столица в 2021 году впервые готовилась принять Чемпионат мира по современному пятиборью.

Отметим, ранее Международная федерация хоккея на льду ("International Ice Hockey Federation", IIHF) официально объявила, что переносит чемпионат мира по хоккею 2021 года из столицы Беларуси. Официальной причиной такого решения Федерация называет "неспособность обеспечить безопасность команд, зрителей и официальных лиц", если турнир будет проходить в Минске.